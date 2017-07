Tornar o SIRESP público: “preconceito ideológico ou bom senso?”

O Bloco de Esquerda levou ao Parlamento a vontade de levar o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) para as mãos do Estado, por achar que só assim se assegura a proteção das populações. Para o PS, que votou contra o projeto de resolução do BE, este não é o momento certo para essa discussão. E tanto o PSD como o CDS, que se abstiveram, acusam os bloquistas de “preconceito ideológico”.

“Fazem isto para esconder o ponto essencial: nesta tragédia houve problemas com o SIRESP”, acusou o deputado centrista Telmo Correia, esta quarta-feira, na Assembleia da República. E o PSD defende o mesmo. “Este Governo também é o vosso. Os erros deste Governo são os vossos erros. Este também é o vosso SIRESP”, acusou o deputado do PSD Carlos Abreu Amorim.

