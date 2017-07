Alive, dia 1: toda a gente pensou que este homem era louco

O artista canadiano que o mundo conhece como Weeknd editou este ano o terceiro longa-duração – sexto, se contarmos com as três mixtapes que editou em 2011 – e pela primeira vez fê-lo com a certeza de que as pessoas iam prestar verdadeiramente atenção. “Starboy” chegou às lojas depois de “Beauty Behind the Madness”, o álbum que o colocou definitivamente no mapa e o elegeu como um dos nomes mais importantes do R&B desta década.

Esses feitos não teriam sido possíveis sem canções como “Can’t Feel My Face”, “The Hills” ou “Earned It”, que fizeram mossa nas tabelas de singles um pouco por todo a parte, e o primeiro avanço do novo disco, “Starboy”, parece levá-lo em voos ainda maiores - é uma das duas parcerias com o duo eletrónico francês Daft Punk incluídas no álbum.

