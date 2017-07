Há 20 anos que não havia tantos mortos nas estradas portuguesas

Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram a morte de 237 pessoas no primeiro semestre do ano, uma subida de 22,8% face aos óbitos registados em igual período do ano passado (193), segundo os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Este aumento de vítimas mortais (contadas no local do acidente ou com o ferido a caminho do hospital) é o maior desde 1998, ano mais remoto em que é possível obter uma estatística semestral com os dados constantes do sítio da ANSR na internet.

