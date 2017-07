“Estás a escrever um livro com o Medina? És maluco?”: Medina Carreira por Ricardo Costa

Por razões familiares, conhecia o Henrique Medina Carreira desde criança. Era um dos melhores e mais presentes amigos do meu tio João e a sua presença era muito familiar. As suas ideias, estilo, modo de argumentar, desassombro e coragem - que a esmagadora maioria dos portugueses conheceu na política, em artigos de jornais ou, muito mais tarde, na televisão - sempre foram, para mim a coisa mais natural do mundo. O Henrique era assim desde sempre, ponto. E ainda bem que era assim

Foi exatamente por nos conhecermos que acabámos a coeditar um livro em 2007, "O Dever da Verdade". Na verdade, o livro era do Henrique, com as ideias do Henrique e, sobretudo, com as críticas e os avisos que o haviam de tornar, justamente, famoso junto do grande público. O meu papel era apenas o de perguntar, contraditar e, numa fase final, organizar e editar o texto por capítulos e dar-lhe a forma final. Penso que me convidou para o ajudar no livro exatamente porque me conhecia muito bem desde muito novo.

