Armas de Tancos no jogo de sombras do tráfico internacional

O mercado negro do armamento de guerra na Europa faz-se na penumbra, num jogo de forças disputado entre as maiores potências do crime organizado. Os investigadores da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da PJ e da Polícia Judiciária Militar e os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) têm isso em mente e tentam perceber que grupos poderão ter encomendado o roubo nos dois paióis de Tancos, na última semana. As autoridades suspeitam de crimes de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo internacional. E as pistas seguem em diversas direções.

A Cosa Nostra (máfia siciliana), há alguns meses na mira dos serviços de informações britânicos, tem exportado armas de guerra para países do norte de África como o Egito, que depois as encaminham para extremistas do autodenominado Estado Islâmico (Daesh) em França e para gangues violentos do Reino Unido. Um negócio que conta com a aliança da Ndrangheta (máfia calabresa).

