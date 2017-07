Macron à americana, mas filósofo e místico

No Palàcio do Eliseu, deram-lhe o cognome de Júpiter. Mas outros preferem ser um pouco mais moderados e dizem que se toma por Napoleão Bonaparte ou pelo General Charles de Gaulle. Facto é que Emmanuel Macron esteve hoje no Palácio do Rei Sol, em Versalhes, perto de Paris, como um Deus do Olímpo. Entrou na sala das sessões solenes pela Galeria dos Bustos, com a Guarda Republicana perfilada e vestida em grande estilo, subiu à tribuna e anunciou que voltará a discursar de novo, no mesmo local, todos os anos.

Nesse aspeto foi muito americano, porque anunciou um discurso anual sobre o estado da Nação perante o Congresso. Apenas com uma grande diferença em relação aos americanos: Emmanuel Macron falou e foi-se embora logo a seguir. Como acontece habitualmente nestas sessões, muito raras, em Versalhes, o Presidente discursou, todos os 900 parlamentares (deputados e senadores) presentes ouviram e, logo a seguir, saiu da sala e nem sequer assistiu aos comentários dos chefes dos diversos grupos parlamentares que falaram depois dele.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)