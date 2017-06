Paulo Ferreira: “Com a mudança de direção perderam-se preconceitos desnecessários à aprendizagem e à gestão da escola”

O novo diretor da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional (EADCN) tomou posse há uma semana e esta sexta-feira à noite, no Teatro Camões, em Lisboa, sobem ao palco para o espetáculo de fim de ano letivo os alunos do único centro público de formação de bailarinos profissionais em Portugal. Depois de muita turbulência para substituir Pedro Carneiro, seu antecessor, com processos judiciais pelo meio, Paulo Ferreira, 54 anos, verá da plateia o desempenho dos estudantes, sabendo que pela frente espera-o uma missão difícil.

Na sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo, responde por escrito às questões colocadas e diz que leva uma mensagem tripla, de que não abre mão: “Manter o nível de excelência na educação assegurado pela escola, construir este projeto de forma partilhada de modo a que todos o sintam como verdadeiramente seu, fazer com que todos – alunos, funcionários e docentes — se sintam bem e plenamente realizados”.

