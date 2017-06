Foi enforcado em Lagos José Joaquim: uma história que mete política e um crime hediondo

Morreu em Lagos o último condenado à morte por crimes civis. José Joaquim, de alcunha “o Grande”, matou a criada do padrinho a tiro. Antes disso tinha combatido nas guerrilhas miguelistas algarvias, sob as ordens do famoso Remexido. O juiz que o condenou era liberal e foi preso pelos miguelistas. A 1 de julho de 1867, Portugal foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte e a Europa apontou-nos como exemplo

José Joaquim tinha 28 anos quando se casou com Teresa das Dores, com alguma pompa e circunstância para um homem do povo. António Ferreira da Silva, seu padrinho de casamento, major da Praça de Lagos, nunca adivinharia nesse 10 de maio de 1830 que três anos mais tarde o seu afilhado e protegido haveria de cometer uma violação e um homicídio nas propriedades dos seus herdeiros. A violenta história deste crime diz-nos que o processo se arrastou durante 13 anos, que houve dois julgamentos, um mesmo juiz e uma mesma sentença, e foi investigada e escrita pelo historiador José António Martins, da Direção de Património da Câmara Municipal de Lagos.

