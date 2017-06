Fernando Medina: “Há partes de Lisboa ainda fora do pelotão que recuperou da crise”

Embora saliente que Lisboa está de boa saúde — “a cidade está hoje numa situação económica muito melhor do que estava há quatro anos” —, Fernando Medina reconhece que nem todos os lisboetas saíram de uma situação difícil: “Há partes da cidade que não integraram este pelotão que recuperou da crise”, afirma ao autarca, em entrevista ao Expresso que pode ler na íntegra na edição que chega às bancas este sábado.

O presidente da Câmara de Lisboa, que na segunda-feira apresentou formalmente a sua candidatura, foi confrontado pelo Expresso com afirmações e propostas dos candidatos dos principais partidos (Teresa Leal Coelho, do PSD; João Ferreira, do PCP; Assunção Cristas, do CDS; e Ricardo Robles, do BE). As respostas de Medina podem ser lidas na edição impressa.

