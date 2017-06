Como é que Jay-Z foi descobrir (e usar) uma música de 1970 de Tozé Brito e José Cid?

O novo álbum de Jay-Z saiu esta sexta-feira exclusivamente através do Tidal, a plataforma de streaming de que o rapper nova-iorquino é proprietário. O álbum, “4:44”, tem uma dezena de temas e um deles, “Marcy Me”, o nono no alinhamento, é inteiramente construído em torno de um sample de “Todo o Mundo e Ninguém”, uma canção de 1970 do Quarteto 1111 com autoria repartida por Tozé Brito e José Cid.

Em declarações à revista “Blitz”, os dois históricos músicos portugueses revelaram que o pedido de uso do tema chegou pelos canais normais, através da Sociedade Portuguesa de Autores, e que tanto os autores como o proprietário do master - a Valentim de Carvalho, neste caso - acederam, mediante contrapartidas, a que os excertos fossem usados. “Percentagem simpática” foi a expressão usada por Tozé Brito.

