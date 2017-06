Trump: meia derrota, meia vitória e o sabor da vingança contra os media “falsos”

A primeira coisa que Donald Trump fez assim que se instalou na Casa Branca, a 20 de janeiro, foi assinar um decreto para “minimizar o peso financeiro” do Obamacare, num primeiro passo para “revogar e substituir” o programa de cuidados de saúde universais da anterior Administração, que veio garantir cobertura a milhões de pessoas até então sem seguro.

Ao longo da campanha, o candidato republicano fez sua bandeira acabar com o Affordable Care Act (ACA) e por isso a maioria dos analistas dentro e fora dos Estados Unidos ficaram surpreendidos quando, há dois dias, declarou que “vai ser ótimo” se o partido conseguir aprovar um projeto-lei no Senado para alterar o sistema de saúde mas acrescentou: “Se não conseguirmos, será apenas algo de que não vamos gostar e isso é OK e eu percebo-o muito bem.”

