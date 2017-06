“Somos horripilantes. Com tanta boa educação, conseguimos liquidar este planeta”

Sentados a uma mesa de restaurante e durante um almoço quente num restaurante libanês em Lanzarote, José Saramago, Pilar del Río, Fernando Gómez Aguilera, presidente da Fundação Cesar Manrique, e José Sucena, desenvolveram a ideia de criar uma fundação. Foi há dez anos, poucos dias antes da criação oficial da Fundação José Saramago. “O José sempre a dizer que não e nós a argumentarmos sobre a validade da iniciativa. Só pouco antes da refeição terminar é que Saramago concordou”, conta Pilar del Río ao telefone desde Madrid, onde mais uma vez representa a fundação em atos oficiais.

Estavam três desígnios nas suas mentes: “a literatura portuguesa e a sua ligação a outras literaturas em todo o mundo; a luta pelos direitos humanos; e o cuidado com o meio ambiente, que demonstrava o empenho de José por aquela que considerava ser uma das grandes ameaças que o planeta atravessava.” Avançar nessas três frentes com chamadas de atenção e estudos sobre as matérias foi, pois, o ponto de partida para uma viagem também ao mundo do escritor.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)