Dependência de Portugal da energia comprada lá fora atinge 2º melhor valor da década

Portugal reduziu a sua dependência do exterior com uma queda da importação de vários produtos energéticos. Gás natural, com mais importações, foi exceção

Lucília Monteiro O índice de dependência energética de Portugal, que avalia a exposição do país ao exterior para o cumprimento das necessidades de consumo de energia, baixou no ano passado, passando de 78,3% em 2015 para 74,8%, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O nível registado no ano passado é o segundo mais baixo da última década, apenas batido pelos 73,7% de 2014. Este indicador tem vindo a baixar nos últimos anos, refletindo a aposta de Portugal em fontes endógenas, de que são exemplo a energia eólica e a hidroelétrica. Por outro lado, em resultado da crise económica, o país sofreu uma retração nos consumos energéticos. Além disso, o reforço da capacidade exportadora das refinarias da Galp em Sines e Matosinhos também contribuiu para a melhoria do saldo energético nacional. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

