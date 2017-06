As 13 perguntas do PSD sobre os incêndios que endureceram o ambiente político

Se o tom do debate de ontem foi sereno, as 13 perguntas que o PSD dirigiu ao Governo sobre os recentes incêndios endureceram o ambiente esta quinta-feira. “O que mais aflige é não ter percebido ainda como tal desgraça aconteceu”, afirmou a deputada Teresa Morais (que encabeçou a lista de candidatos por Leiria, em 2015). PS, BE, PCP e PEV reforçaram a necessidade de se apurar o que aconteceu, mas deixaram críticas ao tom dos sociais-democratas e afastaram a necessidade de respostas “precipitadas”.

“Queremos respostas detalhadas e esclarecedoras e insistiremos até as obtermos”, disse a deputada social-democrata, no arranque do debate marcado pelo PSD e que Luís Montenegro encerrou afirmando que o objetivo do partido é “não se silenciar e dar tranquilidade aos portugueses”.

