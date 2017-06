Televisões: todas iguais, todas diferentes

66,7% das pessoas que estavam a ver televisão esta terça-feira ao serão viu o evento “Juntos Por Todos”, ou na TVI, ou na SIC ou na RTP1. As outras ou preferiram canais de subscrição (24) ou gravações da box ou ainda Netflix, DVD, consola, etc (6,8), o que é bastante menos que uma típica noite de dia de semana. Ou seja, o concerto atraiu público para as televisões generalistas.

Claramente a TVI foi o canal favorito. Em termos de “share” (percentagem das pessoas que está a ver um canal de aqueles que veem televisão) conseguiu mais de 30% (cerca de 1,2 milhões pessoas). A SIC teve 19,4% (cerca de 800 mil) e a RTP 16,7% (cerca de 700 mil). Estes números respeitam a pessoas que viram as mais de 3h30 de concerto completo. O reach (o alcance) desta emissão estendeu-se a 5,6 milhões, ou seja pessoas que viram pelo menos um minuto do evento. A título de comparação, a final do Euro, Portugal França, obteve 3,6 milhões de pessoas de audiência média, mas teve um reach inferior: 5,4 milhões.

