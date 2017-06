Presidente da Liga de Bombeiros não apresentou à PJ provas de fogo posto em Pedrógão

Jaime Marta Soares foi ouvido pela Polícia Judiciária na quinta-feira, dia 22, já passava das 22h, numa sala do posto da GNR de Castanheira de Pera. Durante a inquirição, que durou cerca de uma hora e meia, não apresentou factos concretos sobre a existência de mão criminosa em Pedrógão Grande. “Eu nunca disse objetivamente que foi fogo posto, mas deixei no ar essa possibilidade”, consta agora dos autos do inquérito.

O presidente da Liga de Bombeiros explicou aos inspetores que a denúncia feita aos microfones da TSF, na última quarta-feira de manhã, baseou-se em múltiplos testemunhos que foi recebendo de dezenas de populares da zona afetada pelo incêndio.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)