Governo enfrenta prova diabólica jurídica ao não anular exame de Português

O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira que todos os alunos que comprovadamente tenham beneficiado com a alegada fuga de informação no exame de Português vão ser penalizados, de acordo com o regulamento. O mesmo é dizer que poderão ver o teste anulado. Mas identificar todos esses estudantes e demonstrar que tiraram vantagem daquela informação é praticamente impossível. Em Direito, há uma expressão que se aplica a estes casos. É a chamada “prova diabólica”.

“É muito difícil sustentar juridicamente a anulação da prova a alguns alunos. Seria preciso provar que o aluno acedeu a uma informação confidencial a que não tinha direito de aceder e que objetivamente beneficiou com isso, colocando-se numa situação de vantagem em relação aos colegas. Ou seja, não basta mostrar que teve acesso à informação. Era preciso que tivesse agido em conformidade, orientando o estudo para aquelas matérias. Em Direito é a chamada ‘diabolica probatio’”, explica o advogado Vasco Marques Correia.

