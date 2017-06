Goldeneye, o destruidor

O alarme terá soado terça-feira à tarde quando começaram a surgir as primeiras notícias que davam conta de um novo ciberataque de grande escala. Depois de verificar a veracidade da informação, o Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) cortou o acesso à Internet e às contas de e-mail de todos os funcionários do Serviço Nacional de Saúde. Algo que, segundo disse fonte do organismo público ao Expresso, é “parte integrante da estratégia desenvolvida para o combate ao cibercrime”. “Às 18h30 desligámos as contas de e-mail e o acesso à Internet. Numa reavaliação feita às 21h30, voltou a ligar-se a Internet e desde a meia-noite que estamos a repor as contas de e-mail. É um processo progressivo, mas neste momento já todos os funcionários devem ter acesso ao correio eletrónico.”

A mesma fonte confirma que não houve qualquer tipo de “incidentes importantes” registados com o ataque de malware que terça-feira ameaçou empresas um pouco por todo o mundo. Não foi possível determinar, até ao fecho deste artigo, se houve quaisquer casos relevantes noutros sectores em Portugal.

