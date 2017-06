Suspeitos de tráfico de pessoas na Segurança Social cobravam €10 mil por imigrante

O esquema montado por um grupo de seis funcionários do Núcleo de Gestão do Cliente do Instituto da Segurança Social durou mais de dois anos e parecia ser quase perfeito. Em poucos minutos criavam um número de beneficiário fictício aos seus clientes, quase todos imigrantes em situação ilegal provenientes do sudoeste asiático que nunca haviam trabalhado em Portugal.

O registo na base de dados da Segurança Social era alterado, como se os imigrantes já trabalhassem no país há alguns anos com um contrato legal, sendo depois o processo de autorização de residência em Portugal selado sem levantar qualquer suspeita. Ou como explica a Polícia Judiciária em comunicado, “o modus operandi consistia na manipulação do sistema informático da Segurança Social, por meio da criação e alteração de registos na base de dados, atribuindo números de identificação da segurança social fraudulentos a cidadãos estrangeiros”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)