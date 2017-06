SIRESP diz que “esteve à altura” e contraria carta da Proteção Civil a Costa

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) admitiu sexta-feira a existência de falhas na rede de comunicações do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) durante os quatro dias do incêndio em Pedrógão Grande, que queimou 50 mil hectares e matou 64 pessoas.

Numa carta enviada ao primeiro-ministro, o presidente Joaquim Leitão escreveu: “Poder-se-á inferir que, desde as 19h45 do dia 17 de junho até ao dia 20 de junho, se verificaram falhas na rede SIRESP no TO (Teatro de Operações). Por forma a minimizar as falhas da rede SIRESP, foram utilizadas as comunicações de redundância, nomeadamente REPC - Rede Estratégica de Proteção Civil e ROB - Rede Operacional de Bombeiros, conforme se pode constatar na fita do tempo do sistema SADO (Sistema de Apoio à Decisão Operacional)”.

Esta teoria é agora contrariada pelo SIRESP, que não admite a existência de qualquer falha.

