PGR vai obrigar Temer a passar três vezes pelo crivo

Michel Temer tornou-se ao final da tarde desta segunda-feira no primeiro Presidente brasileiro em funções a ter que responder por um crime comum. O Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao juiz Edson Fachin, relator da operação anticorrupção Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a acusação preliminar contra Michel Temer por corrupção passiva. Não sendo ainda uma acusação formal, marca o ponto de partida do processo em que Rodrigo Janot acusa o Presidente de agir em conluio com o seu homem de confiança e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures na prática dos crimes relatados pelo empresário Joesley Batista, dono do gigante da pecuária JBS.

A gravação feita pelo dono da JBS de uma conversa com Temer em que o Presidente dá o seu assentimento ao pagamento do silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha – preso desde outubro - ou a filmagem feita pela Polícia Federal de Rocha Loures a transportar uma mala com 500 mil reais (135.000 euros), são alguns dos aspetos mais mediáticos da investigação.

