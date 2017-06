Zona atingida pelos incêndios só tem um psicólogo

Apagadas as chamas e enterrados os mortos, há que cuidar dos vivos e é esta assistência, no caso a falta dela, que está agora no centro das preocupações. O apoio psicológico é prioritário mas não está disponível.

“O que já me preocupava durante os incêndios era o que poderia acontecer depois da primeira fase das equipas no terreno. Na área afetada existe um psicólogo para dar assistência aos utentes de 14 centros de saúde”, alerta o bastonário da Ordem dos Psicólogos (OP), Francisco Miranda Rodrigues.

