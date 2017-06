Matrículas escolares: pais pedem controlo sobre moradas falsas

São apenas duas mães a tentar lutar contra um problema maior do que elas e que se tem agravado nos últimos anos, em particular junto das escolas mais bem posicionadas nos rankings. As estratégias para aumentar as hipóteses de inscrição passam sobretudo por garantir uma morada na área de influência da escola. Nem que isso implique passar para um amigo ou familiar o estatuto de encarregado de educação. A lei permite-o, desde que os papéis estejam em ordem.

O esquema é conhecido e tem sido testemunhado por Marta Valente, uma das mães que, apesar de residir na área da escola, está na iminência de ver a sua filha de cinco anos ficar de fora do Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre (no bairro do Arco do Cego, em Lisboa). Por isso, decidiu agir.

