Andrew Solomon, o escritor que ensina a amar quem nem sempre se quer amar

Autor de uma grande obra sobre depressão já publicada no nosso país, Andrew Solomon regressa agora com outra não menos substancial ou volumosa. Igualmente recheada com centenas de entrevistas e informação de variadíssimos tipos. “Longe da Árvore” (ed. Quetzal) fala de crianças nascidas com uma diferença que as distingue das outras. O título alude à velha expressão “a maçã não cai longe da árvore”, cujo sentido é que os filhos saem aos pais. Solomon pergunta o que é que estes fazem quando isso não acontece.

Tal como o seu livro anterior ("O Demónio da Depressão"), “Longe da Árvore” tem origem em experiências pessoais. No caso, experiências de diferença. Mas não houve só as diretas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)