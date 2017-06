“Ainda não sabemos se o que nos espera é uma corrida de velocidade ou uma maratona”

As preocupações da União Europeia com a perda de um importante e poderoso parceiro resfriaram na quinta-feira, quando Theresa May chegou a Bruxelas para assegurar aos 27 Estados-membros do bloco que vai continuar a garantir os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido mesmo depois de o país abandonar a União.

Na sua primeira proposta concreta desde o início das negociações do Brexit, no início da semana, a primeira-ministra britânica disse que os 3,2 milhões de europeus legalmente instalados no país há mais de cinco anos vão obter “estatuto britânico permanente”, o que lhes garantirá o contínuo acesso à Saúde, à Educação e a outros benefícios sociais.

