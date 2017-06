Há retângulos de alcatrão novo onde antes arderam carros. Mas as marcas ficam

As populações das aldeias de Góis, distrito de Coimbra, levantaram-se esta quinta-feira com um cenário bem diferente daquele que enfrentaram nos últimos dias. O sol estava escondido, mas desta vez não pelo fumo do incêndio que se mantinha ativo desde sábado, mas por uma neblina densa que começou aparecer ao princípio da noite e se manteve durante a madrugada, ajudando em muito a arrefecer terrenos e a evitar reacendimentos.

Pela primeira vez em muitos dias, quase que se podia dizer que estava frio.

Às 7H40, surgia a informação pela qual todos esperavam. Depois de mais uma noite passada a combater as chamas, o fogo estava finalmente controlado. A meio da tarde de quarta-feira, também o dramático incêndio de Pedrógão Grande tinha sido dado como extinto.

