“Finalmente os mortos podem descansar em paz”: PJ pôs fim à história do bombista “Fonte Tritone”

Ainda não eram 9h quando o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria recebeu a notícia, através das autoridades italianas, de que este criminoso estaria em Fátima, explicou ao Expresso o coordenador António Sintra, que está na força policial há tantos anos - 43 - como aqueles em que Maurizio é perseguido pela Justiça italiano. O ROS, unidade de elite dos “carabinieri”, seguia-lhe há algum tempo os movimentos. “Em poucas horas, localizámos o hotel em que estava alojado, o automóvel em que se tinha deslocado, e depois, detetámo-lo no santuário.”

Disponibilizados os meios necessários para deter um criminoso com estas características, Maurizio Tramonte foi avistado quando se encontrava “sentado na Basílica Antiga, aparentemente em oração”. Algemado, sem que ninguém no Santuário se apercebesse da situação, foi revistado e conduzido até às instalações da Polícia Judiciária de Leiria. Deverá ser presente esta sexta-feira, a um juiz, no Tribunal da Relação de Évora.

