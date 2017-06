“É a primeira vez que uma empresa de moda internacional faz parceria com um gigante da China”: uma história portuguesa

O telefone de José Neves não parou de tocar todo o dia, mas, minutos antes de embarcar de Londres para uma conferência em Berlim, arranjou 15 minutos para falar com o Expresso. O motivo: o investimento de €356 milhões que o grupo chinês JD.com, o segundo maior gigante do comércio eletrónico no país depois da Alibaba, realizou na Farfetch, a startup luso-britânica que quer tornar-se a maior plataforma internacional para marcas de moda de luxo.

Este é um passo de gigante para a Farfetch se afirmar num dos mercados mais importantes do mundo. Já estamos na China há mais de dois anos, com um escritório em Xangai e um em Hong Kong. As coisas estão a correr muito bem: estamos a crescer mais de 100% ao ano, é o nosso segundo maior mercado, a seguir aos Estados Unidos. A questão que nos colocámos foi:

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido