Conselho Europeu lamenta falta de recursos para combater o racismo

Em muitos países continua por implementar legislação que combata em toda a sua extensão o racismo e a discriminação racial, com as várias forças nacionais especializadas a lutarem com “a falta de recursos para combaterem o problema de forma mais eficaz”. Esta falta de leis e de meios é uma das constatações plasmadas no relatório anual da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), documento que analisa as tendências identificadas em 2016 neste domínio. O relatório sublinha que “apenas 20 dos 47 Estados que integram o Conselho da Europa ratificaram o Protocolo nº 12” (que alarga a proibição de qualquer tipo de discriminação, garantindo que ninguém pode ser discriminado por uma autoridade pública, seja por que motivo for).

Entre outras conclusões, o relatório apresentado esta quinta-feira alerta para a necessidade de se encontrarem “novas respostas”, que precisam de ser “mais rápidas e resolutas” face à dimensão alcançada pelos discursos de ódio.

