‘Thug life’: como o cowboy da Uber foi o pior inimigo dele próprio

All Eyez on Me" (Todos os olhos em mim), o filme sobre a curta vida do rapper Tupac Shakur, só estreia esta quinta-feira, mas o título encaixa que nem uma luva no momento vivido por Travis Kalanick, que apresentou esta terça-feira a sua demissão do cargo de presidente-executivo da Uber, a aplicação concorrente dos táxis que permite, através de smartphone, reservar um serviço de transporte privado.

Se tivesse visto o filme antes, talvez o controverso empresário pudesse ter aprendido algo com a mãe do músico, que, numa das cenas, expressa o seu receio de que o filho venha a ser vítima do seu próprio sucesso. “Eles vão dar-te as ferramentas de que precisas para te destruíres.”

Kalanick admite que a decisão foi precipitada pela morte da sua mãe, em maio, na sequência de um acidente de barco, mas as raízes dos problemas do empresário são muito mais profundas.

