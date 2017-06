Góis. O regresso de quem abandonou as aldeias, a noite difícil de quem lá ficou

Não há descanso possível nas aldeias à volta de Góis. As notícias dão conta de uma situação mais favorável, mas basta sair da vila para perceber que ainda não se respira de alívio. O que se respira mesmo é o muito fumo que desde ontem cobre a região. E se num momento tudo parece resumir-se a isso, pouco depois sol aquece, o vento levanta-se e levantam-se com ele as chamas, o fogo reinicia-se, intensifica-se, sobe as encostas. Porque o fogo “é diferente da gente: é mais rápido a subir que a descer”, diz Pedro Cardoso, um dos bombeiros que vigia a estrada municipal que liga várias das 11 aldeias evacuadas durante terça-feira.

Uma coluna de seis viaturas — de Alenquer, Azambuja, Sintra, Caneças, Arruda dos Vinhos e Oeiras — aguarda instruções do comando para saber se começa a subir também. Lá em cima, passam um, dois, três aviões Canadair que tentam apagar as chamas que há duas horas não estavam lá. Enquanto assim se mantiver, nenhuma das cerca de 30 pessoas, a maioria idosas e com dificuldades de locomoção, poderão sair da Casa da Cultura de Góis, onde passaram a noite.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido