Uma “ementa ideal” para quem anda a combater incêndios. E não, o leite não ajuda

Homens e mulheres que combatem incêndios florestais fazem um esforço físico intenso, que obriga o organismo a utilizar energia suplementar. Os especialistas estimam que as necessidades energéticas aumentem 270 kcal por cada hora no terreno, ditando cuidados especiais na dieta. Segundo peritos da Direção-Geral da Saúde (DGS), a “ementa ideal” inclui “alimentos pouco perecíveis, leves e fáceis de transportar e com elevada densidade energética e capacidade hidratante”.

O diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS, Pedro Graça, explica que “as necessidades médias de um bombeiro em situações de combate a incêndio podem variar entre 2900 e 3600 Kcal, mudando consideravelmente em função do número de horas de combate”. O nutricionista explica que “todos os que se encontram nestas situações deverão ter em atenção alguns cuidados básicos”. O leite não faz parte do menu, pois é “um mito” que “é um antídoto do monóxido de carbono, que não é (não se dá leite nos hospitais)”, lê-se no site da DGS.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido