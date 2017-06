O suíço que fugiu duas vezes do incêndio em Pedrógão

Dieter Oesterlen mora no meio do pinhal, isolado do mundo, ali para os lados de Carreira, povoação que viu o fogo a correr desenfreado no sábado. A casa deste arquiteto de 72 anos, que quis vir viver para Portugal “para o meio do paraíso”, escondia-se por entre a vegetação serrada.

Até o último fim de semana era praticamente impossível avistar a vivenda rústica da estrada secundária, a cem metros de distância. Mas hoje, por entre a fileira de árvores queimadas e tombadas pelo incêndio que deflagrou pelo concelho de Pedrógão Grande, e que matou mais de 60 pessoas, é possível perceber a presença humana ali no meio do nada.

Para chegar à porta é preciso atravessar um manto preto de cinza e fuligem que só termina a um metro das paredes de cimento. Tudo à volta está queimado, até a velha carrinha Toyota com que costumava dar as voltas do costume. “Tive sorte”, reconhece o suíço.

