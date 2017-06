IPMA ainda não tem dados que confirmem se foi trovoada seca a causar a tragédia

A suspeita de terá sido um raio caído sobre uma árvore junto da aldeia de Escalos Fundeiros a causa do imenso incêndio que deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, tirando a vida a 64 pessoas, não está esclarecida. Nem sequer pela autoridade responsável.

No domingo, o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Almeida Rodrigues, afirmou que as autoridades policiais tinham conseguido “determinar a origem do incêndio” e que tudo apontava “muito claramente para causas naturais”, tendo então sido encontrada “a árvore que foi atingida por um raio”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido