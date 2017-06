Das quatro estações móveis da rede SIRESP, só uma entrou em ação no incêndio de Pedrógão

Às 23 horas de sábado, foram acionados os procedimentos necessários para que duas das estações móveis da rede SIRESP se encaminhassem para a zona de Pedrógão Grande. O caso não era inédito nem raro: nas zonas afetadas pelos incêndios é comum os cabos de telecomunicações que ligam as 550 estações de comunicação de emergência que foram instaladas no país para uso exclusivo das forças de segurança, bombeiros e Ministério da Administração Interna (MAI) ficarem queimados e deixarem de funcionar.

No mais fatídico dos dias de que há memória numa época de incêndios, os serviços do MAI recebem a indicação de que as estações retransmissoras de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Malhadas e Serra da Lousã perderam as respetivas ligações à rede devido ao derretimento de cabos. Nenhuma das estações foi danificada; apenas os cabos que as ligam foram afetados, apurou o Expresso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido