Comandos: mais de 489 crimes em 16 horas

Ao longo de 16 horas, durante o 127º curso de Comandos terão sido cometidos 489 crimes de abuso de autoridade por ofensa a integridade física e que resultaram na morte de dois recrutas, Hugo Abreu e Dylan da Silva. No despacho de acusação, com data desta terça-feira, a procuradora Cândida Vilar acusa 19 militares: oito oficiais, oito sargentos e três praças.

Já o coronel Dores Moreira, Comandante do Regimento de Comandos, não foi acusado de abuso de autoridade - isto apesar de a Polícia Judiciária Militar ter sugerido no relatório que entregou à procuradora que o oficial fosse também acusado deste crime por considerar que foram falhas suas no planeamento dos cursos que também contribuíram para esta situação.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido