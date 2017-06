Rui Moreira: “No final, pode ganhar Lisboa, mas já não é por decreto”

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, afirma que todos, incluindo Manuel Pizarro, contribuíram para esta primeira vitória do Porto. Mas defende que a proposta do PS/Porto, apresentada há uma semana, não foi a proposta contemplada na decisão do Governo

Porque é que houve agora uma mudança de posição por parte do Governo?

Posso dizer-lhe que hoje [sábado] à tarde recebi, cerca das 16h, um telefonema do senhor ministro da Saúde, que me deu nota que o Governo pretendia incluir o Porto na comissão que foi criada por resolução de Conselho de Ministros de 27/04, em que apenas estava incluída a cidade de Lisboa. No seguimento da carta que eu tinha escrito ao senhor primeiro-ministro já no início de maio, fizeram uma reavaliação e entenderam que considerar as duas cidades podia fortalecer as possibilidades de uma candidatura de sucesso portuguesa. Por questões logísticas e aeroportuárias, as outras cidades não poderiam fazer parte. Portanto, perguntou-me se o Porto estaria disponível para integrar uma comissão que de será reformulada pelo Conselho de Ministros.

