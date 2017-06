Militares abrem fundo solidário para arguidos dos Comandos que o Exército não pode defender

Para ajudar nas despesas com advogados dos militares que são arguidos no processo das mortes dos recrutas dos Comandos do curso 127, a Associação dos Oficiais das Forças Armadas criou uma conta solidária na Caixa Geral de Depósitos (CGD). “Como os militares não estão a ser apoiados pelo Estado, como diz a lei, e ganham mal — como toda gente —, decidimos criar esta conta para apoiar todo os envolvidos no processo judicial. Até porque é um caso muito complexo e pode arrastar-se no tempo”, explica ao Expresso o tenente-coronel António Mota, presidente da associação.

Inicialmente, o fundo solidário foi criado apenas para auxiliar os oficiais, mas entretanto decidiram alargar a todos os militares envolvidos neste caso. “Como somos unidos, achámos que fazia sentido que pudesse também ser usada pelos sargentos e praças.” A conta tem neste momento quatro mil euros e já seis militares pediram para recorrer ao dinheiro: quatro oficiais e dois sargentos.

