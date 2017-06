Governo não vai mexer nos impostos do alojamento local

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, avança em entrevista ao Expresso que o Executivo não quer voltar a alterar as taxas do alojamento local, apesar de o Parlamento estar a discutir o tema. E admite que há alguma dificuldade do Fisco em cobrar eficazmente os impostos devidos nesta área

Alberto Frias

Neste momento não temos intenções de voltar a mexer no quadro fiscal do alojamento local.” Fernando Rocha Andrade diz ao Expresso, numa entrevista que é publicada na íntegra na edição semanal deste sábado, que o Governo pretende conservar o nível de tributação do alojamento local, não obstante haver grupos parlamentares que defendem novas alterações nessa matéria.

“No que toca ao alojamento local, o Governo fez propostas e o Parlamento aprovou um novo quadro de tributação já no Orçamento do Estado para 2017. E foi uma aprovação que teve sobretudo em vista corrigir mecanismos do sistema fiscal que acabavam por desincentivar o arrendamento. Havia uma tributação muito mais baixa do alojamento local do que do arrendamento”, lembra Fernando Rocha Andrade.

