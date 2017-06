‘Lesados da PT’ avançam com 107 ações em tribunal contra 8 bancos em Portugal

A fusão da PT com a Oi transformou, em maio de 2014, obrigacionistas da operadora portuguesa em obrigacionistas da congénere brasileira e deixou lesados em Portugal, depois de esta empresa ter entrado num processo de recuperação judicial e deixado de cumprir as suas obrigações para com os investidores. Agora, mais de uma centena de pessoas está a queixar-se em tribunal contra os intermediários financeiros que lhes venderam os títulos, alegando que não lhes foi prestada toda a informação devida e que não houve um alerta para os riscos que estavam subjacentes a estes investimentos. São oito os intermediários financeiros visados: Novo Banco, Best, Deutsche Bank, Bankinter (antigo Barclays), CGD, BPI, Santander e Montepio. O argumento jurídico invocado pelos queixosos é o de “vício de vontade”.

