Governo reverteu privatização mas TAP cumpre regras de empresa privada

O nome dos gestores indicados pelo Governo para a TAP não tem de passar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para Administração Pública (Cresap), esclareceu esta quarta-feira o ministério do Planeamento, respondendo ao repto lançado pelo CDS.

Segundo o ministério de Pedro Marques, o Governo reverteu a venda de 61% do capital da empresa, decidida pelo anterior Executivo de Passos Coelho, mas as regras não são as de uma empresa pública. A TAP ficou excluída do sector público empresarial do Estado pelo facto de o capital público não ultrapassar os 50%. Segundo o decreto-lei 133/2013, que determina o perímetro do sector empresarial do Estado, só cabem neste grupo as empresas em que o Estado tem “uma participação superior à maioria do capital”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)