Emídio Sousa: “Sem apoio do Governo, candidatura do Porto à Agência Europeia do Medicamento está condenada”

Estava a par que o Governo apenas ia candidatar Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento?

Só soube há uns dias, quando a resolução do Conselho de Ministros de 29 de abril, que também desconhecida, foi publicada no 'Diário da República'.

Acha que o secretismo foi intencional?

Estou convencido de que foi intencional. Tratou-se de uma decisão fechada. O Governo adotou a política do facto consumado. É Lisboa, ponto.

