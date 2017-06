Quem vai mandar na TAP… nos próximos seis meses

Miguel Frasquilho, ex-presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, para chairman, Ana Pinho, presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves e administradora da Oporto British School, e Diogo Lacerda Machado para os cargos de vogais. Foram estes os nomes confirmados pelo Governo ao Expresso, no sábado passado, de três dos seis elementos que o Estado indicou para o conselho de administração da TAP.

No domingo, Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário semanal no “Jornal da Noite” da SIC, adiantou os nomes de Esmeralda Dourado, administradora da SAG, Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo, e António Gomes de Menezes, ex-presidente da companhia aérea SATA, para administradores não-executivos da TAP indicados pelo Estado.

