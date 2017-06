Offshores e listas negras: 15 perguntas e respostas para perceber o que está em causa

Quantos territórios estão na lista negra de offshores em Portugal?

Depois da atualização feita pelo Governo na portaria publicada a 30 de dezembro, a lista negra de offshores - ou, formalmente, a “lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis - passou a integrar 87 países e jurisdições, além de um número indeterminado de ilhas no pacífico. E contempla desde países mais conhecidos, como Bolívia, Costa Rica, Jamaica, Koweit, Panamá ou Trinidad e Tobago, a territórios mais recônditos, como a Ilha de Kiribati, a República de Vanuatu, Tonga ou as Ilhas Svalbard. Pode conferir AQUI a lista atualizada.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)