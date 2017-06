Há uma crise constitucional à vista mas Trump continua a salvo

Depois de Sally Yates e de James Comey, agora foi a vez de Preet Bharara denunciar comportamentos “invulgares” de Donald Trump que o puseram numa posição “desconfortável” por ameaçarem a independência do ramo judiciário face à atual administração. Em entrevista à ABC News, o ex-procurador de Manhattan revelou domingo que recebeu dois telefonemas do então Presidente eleito que o deixaram “desconfortável” e que o levaram a não atender uma terceira chamada, já depois de Trump ter tomado posse. Vinte e duas horas depois da rejeição, o Presidente convidou-o a despedir-se, juntamente com os outros 45 advogados nomeados por Barack Obama para representarem os interesses dos EUA. Nenhum acedeu ao pedido e, no dia seguinte, foram todos despedidos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)