A maioria de Macron é tão grande que não cabe em nenhuma sala do Parlamento

Há quem diga, no campo do Presidente Emmanuel Macron, que está em curso uma “revolução” em França. Nem mais nem menos. No mesmo campo, há também quem prefira dizer que o país está a conhecer uma “primavera Macron”.

Para os primeiros, será a revolução do “nem esquerda nem direita”, slogan do jovem chefe de Estado, o homem que provocou uma recomposição nunca vista da vida partidária francesa e o fim do bipartidarismo (socialistas/direita) que sempre alternou no poder na V República.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)