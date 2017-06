Um período de “incertezas fascinantes”

Quando os britânicos começaram a ir às urnas quinta-feira, Giovanni Capoccia fez um alerta ao Expresso: “O Partido Trabalhista parece estar em subida desde o início da campanha, mas é difícil antever quem vai ganhar, sobretudo porque as sondagens têm-se provado falaciosas, no Reino Unido até mais do que noutros países, quando em contextos de tamanha polarização”, explicou o investigador italiano que é professor de políticas comparativas na Universidade de Oxford desde a viragem do milénio.

Apesar das pistas de um passado não muito longínquo — quando há um ano, e contra quase todos os inquéritos de opinião, uma maioria do eleitorado votou a favor do Brexit —desta vez as sondagens aproximaram-se mais da realidade. Ainda assim, houve uma onda de choque a percorrer a Europa quando, ao início da madrugada, a contagem de votos começou a delinear um cenário de parlamento suspenso.

