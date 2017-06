Quotas ou poder ao condomínio? Portugueses completamente divididos sobre o alojamento local

Os portugueses estão divididos no que toca às propostas dos partidos para regular o alojamento local. Pouco separa os que concordam em fazer o alojamento local estar dependente de autorização do condomínio (43,3%) dos que não concordam com essa possibilidade (44,4%), mostra o barómetro de junho da Eurosondagem.

A esta mesma pergunta, sobre se concordam ou não com esse papel dos condomínios, 12,3% dos portugueses não responderam ou não sabiam. No final do mês de maio, o PS anunciou que iria apresentar uma proposta para que seja obrigatório a assembleia de condóminos autorizar o titular da exploração do estabelecimento a exercer a atividade numa fração do edifício. Esta proposta divide, no entanto, os próprios socialistas.

