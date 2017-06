Três atentados e uma eleição

Chuva é algo que definitivamente não assusta os britânicos. Grande parte do Reino Unido amanheceu encoberta e húmida, mas desde cedo havia filas diante de algumas mesas de voto, que abriram às 07h nas legislativas antecipadas que decorrem até às 22h. Cerca de 47 milhões de pessoas estão registadas para escolher quem vai liderar o país nos próximos cinco anos.

É um momento único na vida do país, estando em curso o divórcio com a União Europeia e tendo havido três atentados nos últimos três meses, que abalaram a confiança do país na sua capacidade de conter o terrorismo. Não houve tempo sequer para apagar os sinais do último ataque, em que três extremistas islâmicos atropelaram e esfaquearam várias pessoas em Londres, matando oito e feriram meia centena.

