Não é desorçamentação, diz Bruxelas

A Comissão Europeia não considera excessivo o uso de fundos comunitários que em Portugal estão a servir para pagar despesas correntes das escolas e bolsas de apoio aos alunos mais carenciados.

“O quadro legal da União Europeia não impede os Estados-membros de financiarem medidas que podiam ter sido financiadas pelo orçamento nacional. Essencial é que os fundos europeus sejam aplicados em medidas que respondem aos desafios enfrentados pelos Estados-membros e que os ajudem a atingir as metas nacionais no contexto da estratégia Europa 2020”, responde ao Expresso a porta-voz da Comissão Europeia para a pasta do emprego, assuntos sociais, competências e mobilidade dos trabalhadores, Marianne Thyssen.

